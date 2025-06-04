حملات أمنية مكثفة بمركز البلينا في سوهاج.. إزالة 321 مخالفة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج عدة حملات مكثفة استهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.

نتائج الحملات الأمنية

أسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة الأخيرة عن إزالة 321 مخالفة متنوعة، في إطار التصدي للمخالفات وفرض الانضباط.

استمرار الجهود الأمنية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية بمختلف المناطق، لتحقيق الأمن العام وحماية مصالح المواطنين.

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