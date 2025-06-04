قامت بعثة وزارة الداخلية بتصعيد أسر شهداء الشرطة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم.

وزارة الداخلية تنتهي من تصعيد أسر شهداء الشرطة إلى عرفات

وأعدت إدارة العلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء حافلات حديثة ومكيفة ومزودة بأجهزة تتبع "جي بي إس" لنقل أسر الشهداء من فندق الإقامة بمكة المكرمة إلى صعيد عرفات الطاهر، حيث تستقبلهم مخيمات خاصة بهم وسط تيسيرات خاصة.



وترافق أسر الشهداء مجموعة من الضباط والأطباء وشيوخ من وزارة الأوقاف لتقديم كافة التيسيرات لهم.

ووجهت أسر الشهداء الشكر لإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية على الخدمات الراقية والاهتمام بهم تقديرا لتضحيات أبنائهم من أجل الوطن.

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