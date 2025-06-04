مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة بأسيوط بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

لقي 3 عناصر من تشكيل عصابي شديد الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في الظهير الصحراوي بإحدى قرى محافظة أسيوط، وذلك خلال مداهمة أمنية مشتركة بين أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي.

مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة بأسيوط بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

تفاصيل التشكيل العصابي

التحريات أكدت تورط التشكيل العصابي في جرائم السرقة بالإكراه، والاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة. ويضم التشكيل 3 عناصر إجرامية خطيرة، سبق اتهامهم في 21 جناية تنوعت بين "سرقة بالإكراه – سلاح – بلطجة – مخدرات – استعمال قوة"، كما أنهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنايتي "مخدرات" و"سلاح"، ومطلوب ضبط وإحضار اثنين منهم في قضايا "سرقة بالإكراه" و"مقاومة سلطات".

عملية المداهمة

بناء على معلومات دقيقة وتحريات مكثفة، تم استهداف التشكيل العصابي بمنطقة نائية في الظهير الصحراوي، حيث بادر المتهمون بإطلاق النيران بكثافة على القوات، مما استدعى الرد عليهم وفقًا للقانون. وأسفرت المواجهة المسلحة عن مصرع العناصر الثلاثة في موقع الاشتباك.

وتم ضبط ترسانة من الأسلحة والمواد المخدرة داخل وكرهم، تضمنت 25 سلاح ناري (8 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش)، كميات ضخمة من مخدري الشابو والحشيش

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت المضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

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