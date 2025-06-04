الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

نفوق 8 رؤوس ماشية في حريق اندلع بمزرعة بمنشأة عبد الله بالغربية (صور)

حريق هائل يلتهم مزرعة
حريق هائل يلتهم مزرعة بقرية منشأة عبد الله بالسنطة

اندلع حريق هائل اليوم في إحدى المزارع بقرية منشأة عبد الله التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية منشأة عبد الله.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة وتبين أن النيران التهمت المزرعة بالكامل، بما في ذلك جرار زراعي وماكينة ري مياه، كما أدى الحريق إلى نفوق 8 رؤوس ماشية، منها رأسان من الجاموس وبقرة واحدة وخمسة رؤوس من الأغنام.

وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المزارع والمنازل المجاورة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر النهائية.

وترجّح التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من الملابسات الكاملة للواقعة.

 

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