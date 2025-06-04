كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، زعمت خلاله إحدى الفتيات تعرضها لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها مركبة "توك توك" بمحافظة الفيوم.

وتضمن المنشور المتداول ادعاء الفتاة، التي ظهرت مصابة بسحجات في يدها، أنها استقلت "توك توك"، واستوقفته سيدة للركوب معها، ولاحظت أن بحوزتها "حقنة"، ما دفعها للشك ومحاولة النزول أكثر من مرة، إلا أن السائق لم يستجب، فقفزت من المركبة وهي تسير.

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم.. والداخلية تكشف الحقيقة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد الفتاة القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة إبشواي بالفيوم.

وباستدعائها وسؤالها، قررت أنها تضررت من قائد التوك توك والراكبة الأخرى لاعتقادها بمحاولتهما تخديرها.

وعلى الفور، تم تحديد وضبط المشكو في حقهما، وهما: قائد مركبة "توك توك"، سيدة "ربة منزل" – مقيمان بالفيوم.

وبسؤالهما، أنكرا الواقعة، وأكدا أن الفتاة ألقت بنفسها من المركبة أثناء سيرها دون تدخل منهما.

وبمواجهة الفتاة، أقرت بقيامها بنشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، دون وقوع أي محاولة اختطاف فعلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لادعائها الكاذب وتضليل الرأي العام.

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