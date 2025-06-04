تطوير شامل لمنظومة النجدة، سرعة استجابة وتقنيات ذكية لتعزيز الأمن والتفاعل مع بلاغات المواطنين

تمضى وزارة الداخلية بخطى ثابتة نحو تحديث منظمة العمل الأمنى فى كافة الإتجاهات حرصًا على تقديم رسالة الأمن المنشودة عبر رفع كفاءة وتطوير العنصر الأمنى والمنشآت والمركبات، وكانت محط اهتمام وحديث المواطنين شرطة النجدة التى تكون طوق نجاة لبعض المواطنين فى حالات الطوارئ من بينها بلاغات الحرائق أو الجرائم أو الاستغاثة أو الإنقاذ.

وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك كشفت وزارة الداخلية ، عن تطوير كبير شهدت منظومة النجدة على مستوى الجمهورية تطويرًا شاملًا يستهدف تعزيز قدراتها في الاستجابة السريعة والتعامل مع البلاغات الأمنية والطارئة.

تجهيزات متطورة وتوزيع جغرافي واسع

وشمل التطوير دعم منظومة النجدة بـعناصر شرطية مؤهلة ومدربة، إلى جانب مركبات أمنية حديثة مزودة بأحدث وسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية، بما يتيح التحرك الفوري لأي بلاغ أو نداء استغاثة.

وتم توزيع هذه الوحدات بانتشار جغرافي واسع يغطّي كافة أقسام ومراكز الشرطة لضمان التواجد الأمني الفعال في كافة أنحاء الجمهورية.

تقنيات تكنولوجية لسرعة التعامل مع البلاغات

وتم تزويد سيارات النجدة بأنظمة اتصال مباشر مع غرف العمليات المركزية والفرعية، إلى جانب ربطها بقواعد بيانات ومعلومات آنية، ما يمكنها من التعرف السريع على طبيعة البلاغات وتحديد الأولويات، والتعامل معها بكفاءة دون تأخير.

استجابة أسرع.. وأمن أقرب للمواطن

ويُعد هذا التطوير جزءًا من استراتيجية أوسع تنتهجها وزارة الداخلية لخلق مناخ آمن ومطمئن للمواطنين، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تجمعات واحتفالات جماهيرية واسعة مثل أيام عيد الأضحى، حيث يُمثل عنصر السرعة في الاستجابة الفارق الأهم في إنقاذ الأرواح ومنع أية محاولات لتعكير صفو الأجواء.

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