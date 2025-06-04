الأربعاء 04 يونيو 2025
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حريق هائل في معرض أجهزة كهربائية بالغربية

نشوب حريق في معرض
نشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية بالغربية، فيتو

شهدت مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية نشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

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بلاغ بنشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا بورد بلاغ يفيد نشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية كائن على طريق المحلة - سمنود في نطاق مركز ومدينة سمنود.


الدفع بعدد من سيارات الإطفاء

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

 

تصاعد ألسنة النيران

وتبين تصاعد ألسنة النيران ونشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية بدائرة مركز ومدينة سمنود وبحاول رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

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