تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالبين مقيمين بمحافظتي الجيزة وأسيوط، لقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

ضبط طالبين بتهمة النصب قاما بنشر أسئلة امتحانات مزيفة على مواقع التواصل

وتبين أن المتهمين قاما بنشر صور مزيفة لأسئلة امتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدّعين أنها تعود لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وذلك بخلاف الحقيقة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من الطلاب وأولياء الأمور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويجري عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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