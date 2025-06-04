الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

ضبط مصنع غير مرخص يعيد تدوير زيوت السيارات المستهلكة ببني سويف

ضبط مصنع لتدوير الزيوت
ضبط مصنع لتدوير الزيوت ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن تمكن مديرية التموين من ضبط مصنع غير مرخص بقرية كوم أبو راضي، مركز الواسطى، يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستهلكة بشكل مخالف، وذلك خلال الحملات الرقابية التي تنفذها المديرية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

ضبط مصنع غير مرخص يعيد تدوير الزيوت 

 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، بما يضمن توفير السلع الأساسية، وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات مخالفة تضر بصحة وسلامة المواطنين.

 

وجاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير مديرية التموين، الذي عرضه محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، والذي استعرض جهود المديرية في تنفيذ الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات.

 

التحفظ على 370 طنًا من زيوت السيارات المستهلكة

 

وكشف التقرير عن أنه تم التحفظ على 70 طنًا من زيوت السيارات المستهلكة و300 طن من مستلزمات الإنتاج المستخدمة في عملية إعادة التدوير غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المصنع.

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التموين، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة على مدار الساعة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان سلامة السلع المعروضة بمختلف أنواعها.
 

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