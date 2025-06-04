رئيس بعثة الحج: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم، نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من الحج.

نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى عرفات

وأوضح أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة، تلقت إخطارات من جميع المشرفين والمسئولين عن عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات.

تصعيد حجاج القرعة

وأكد أن الموقع الجديد لمخيمات حج القرعة بعرفات، متميز ويتوسطه مواقف للحافلات، ما يساعد، على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة، لافتا الى أن الحجاج يستقلون الحافلات عقب آذان العصر بنحو ساعة ونصف، استعدادا للنفرة من عرفات إلى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.

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