الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

حملة أمنية تسقط 15 تاجر مخدرات وتنفيذ 144 حكما قضائيا في البحيرة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملات أمنية خلال الآونة الأخيرة استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بمدينة كوم حمادة.

 

حملة أمنية فى البحيرة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 قضية ضُبط خلالهم 15 متهما، وبحوزتهم قرابة 2 كيلو لمخدرات "حشيش، هيروين، آيس  شابو" - فرد محلى - 5 قطعة سلاح أبيض - تنفيذ 144 حكما قضائيا متنوعا.
 

ضبط 15 تاجر مخدرات وتنفيذ 144 حكما قضائيا 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لضبط الخارجين عن القانون، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وضمن استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وفرض السيطرة الأمنية بكافة أنحاء الجمهورية.

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