الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

القبض على عصابة الشرطة المزيفة بالشيخ زايد

المتهمون
المتهمون

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على  تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

<strong>المتهمين </strong>
المتهمين 

كان أحد المواطنين (عضو بإحدى الشركات بالقاهرة)، تقدم ببلاغ  أفاد فيه بتعرضه لحادث استيلاء تحت تهديد انتحال الصفة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وأوضح المُبلغ أنه أثناء قيادته سيارته الخاصة، قام مجهولون يستقلون سيارتي "ميكروباص" و"ملاكي" باستيقافه، واستولوا منه على طبنجة، ومبلغ مالي، وهاتفه المحمول، مدّعين أنهم من جهات أمنية.

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بناءً على التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم خمسة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حيث تم ضبط السيارتين المستخدمتين في الجريمة بالإضافة إلى الطبنجة المسروقة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، موضحين أنهم يعملون في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأنهم تعرفوا على المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتفقوا معه على تبديل مبلغ مالي من العملة المحلية إلى أجنبية، إلا أنهم فوجئوا بعدم إحضاره المبلغ المتفق عليه، فقرروا الاستيلاء على متعلقاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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إنتحال صفة الشيخ زايد تشكيل عصابي وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

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