الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

استعدادات أمنية مكثفة..
استعدادات أمنية مكثفة.. لتأمين احتفالات المواطنين

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط أمنية تشمل إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق أقصى معدلات الأمن والحفاظ على النظام والانضباط، مما يضمن للمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد فى مناخ آمن.
   

وتضمنت الإجراءات الأمنية تنسيقًا مكثفًا بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية لتحقيق انتشار أمنى مكثف يشمل ارتكازات أمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وخدمات أمنية تجوب الأماكن التى يقصدها المواطنون خلال أيام العيد كـ (الحدائق العامة – المتنزهات - ودور العرض السينمائى) لمتابعة الحالة الأمنية.
 

  
وعلى مستوى تعزيز منظومة الاستجابة السريعة فى تطوير منظومة النجدة على مستوى الجمهورية ودعمها بالعناصر الشرطية المؤهلة والمركبات الحديثة المزودة بالتقنيات التكنولوجية التى تضمن لها سرعة الانتقال والتعامل مع مختلف البلاغات ونشرها على نطاق جغرافى واسع بمختلف أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن التواجد الأمنى الفعال.

  

الأمن يكشف حقيقة ادعاء مواطن تعدي رجل شرطة عليه بالإسكندرية

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة


 كما جاء تكثيف  الخدمات والدوريات المرورية ونشر سيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى مقدمة تلك الخطط ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور، بهدف تحقيق أقصى درجات الانضباط المروري والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع أى بلاغات أو ظروف طارئة، فضلًا عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات لتعزيز الشعور بالأمن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات المواطنين بعيد الاضحي احتفالات المواطنين أجهزة وزارة الداخلية اجواء العيد احتفالات المواطنين بعيد الاضحي المبارك الإستعداد القصوي

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة ادعاء مواطن تعدي رجل شرطة عليه بالإسكندرية

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

ضبط استوديو تسجيل صوتي غير مرخص في الدقي

ضبط طالبين بتهمة النصب قاما بنشر أسئلة امتحانات مزيفة على مواقع التواصل

وزارة الداخلية تنتهي من تصعيد أسر شهداء الشرطة إلى عرفات

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فني تمريض تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض داخل مستشفى بالإسماعيلية

ضبط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالدقهلية بتهمة النصب على المواطنين

مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة بأسيوط بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالزي الرسمي قبل كأس العالم للأندية

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية