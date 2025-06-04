استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط أمنية تشمل إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق أقصى معدلات الأمن والحفاظ على النظام والانضباط، مما يضمن للمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد فى مناخ آمن.



وتضمنت الإجراءات الأمنية تنسيقًا مكثفًا بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية لتحقيق انتشار أمنى مكثف يشمل ارتكازات أمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وخدمات أمنية تجوب الأماكن التى يقصدها المواطنون خلال أيام العيد كـ (الحدائق العامة – المتنزهات - ودور العرض السينمائى) لمتابعة الحالة الأمنية.





وعلى مستوى تعزيز منظومة الاستجابة السريعة فى تطوير منظومة النجدة على مستوى الجمهورية ودعمها بالعناصر الشرطية المؤهلة والمركبات الحديثة المزودة بالتقنيات التكنولوجية التى تضمن لها سرعة الانتقال والتعامل مع مختلف البلاغات ونشرها على نطاق جغرافى واسع بمختلف أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن التواجد الأمنى الفعال.



كما جاء تكثيف الخدمات والدوريات المرورية ونشر سيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى مقدمة تلك الخطط ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور، بهدف تحقيق أقصى درجات الانضباط المروري والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع أى بلاغات أو ظروف طارئة، فضلًا عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات لتعزيز الشعور بالأمن.



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