الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

المرور: تحرير911 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 47 مركبة مهملة من الشوارع

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الأمنية بفرض الانضباط ومواجهة جميع صور الإهمال والمخالفات المرورية.

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نتائج الحملات خلال 24 ساعة

وتم تحرير 911 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وضبط 518 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

أهمية الملصق الإلكتروني

ويُعد الملصق الإلكتروني إحدى أدوات التطوير التكنولوجي التي تعزز من كفاءة المنظومة المرورية، حيث يساهم في: تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، التعرف على السيارات المطلوبة أمنيًا والمنتهية تراخيصها، تسجيل المخالفات بطريقة موحدة إلكترونيًا، تحديد السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد ورفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، تحديد مناطق الكثافة المرورية وربطها بغرف العمليات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية بكافة الطرق والمحاور، لتحقيق الانضباط، ورفع المخالفات والمركبات المهملة، وضبط كافة صور الخروج عن القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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