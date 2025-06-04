الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالدقهلية بتهمة النصب على المواطنين

حبس
حبس

نجحت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف نشاط إجرامي لعدد من شركات إلحاق العمالة التي تعمل بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، قامت بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد.

 تفاصيل الواقعة

وردت معلومات دقيقة إلى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، أكدت قيام 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، مقرها محافظة الدقهلية، بالترويج لنشاطها الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجات المواطنين للسفر والعمل، لتقوم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مقابل وعود وهمية بتوفير فرص عمل بدول مختلفة.

 المداهمة والضبط

عقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف مقار الشركات الست، وتمكنت من ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم:

جوازات سفر وصور جوازات سفر لمواطنين، وتأشيرات وصور تأشيرات، وعقود عمل وهمية، ومبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وإعلانات دعائية باسم الشركات، و3 أكلاشيهات، وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر.
 

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وبفحصها فنيًّا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال وتزوير الأوراق الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، واستكمال الإجراءات.

 

 

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