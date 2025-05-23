أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين لـ MBC، تحذير من موجة حارة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت في اليونان

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر ضربت جزيرة كريت في اليونان.

يا تلحق يا متلحقش، اليوم آخر موعد لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025

تغلق هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة، باب الحجز المسبق للسفر على القطارات بكل الخطوط التي تعمل فى فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك خدمات الحجز بشكل مسبق – قبل السفر بـ 14 يومًا.

رقبتنا سدادة، محمد رمضان يعلن دفع 26 مليون جنيه لـ MBC تنفيذا لحكم قضائي

أعلن الفنان محمد رمضان تنفيذه حكمًا قضائيًّا نهائيًّا يُلزمه بسداد مبلغ مالي ضخم لمصلحة شبكة قنوات MBC، في إطار نزاع قضائي استمر سنوات.

ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية

استنكرت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، "القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على السودان"، معتبرة إياها شكلًا من أشكال الابتزاز السياسي.

حالة الطقس اليوم الجمعة، بداية موجة حارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات الحرارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن.

تجاوزت الـ 111.9 ألف دولار، "البيتكوين" تحقق أعلى مستوى تاريخي مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية

واصلت العملة المشفرة "بيتكوين" تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوزت مساء الخميس حاجز 111.980 دولارًا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفق بيانات منصة "بينانس".

هل تكون شرارة الحرب، اليوم جولة خامسة من محادثات النووي بين إيران وأمريكا في روما

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روما، اليوم الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي، وستكون هذه هي الجولة الخامسة من المحادثات.

مش عايز يطلع من المولد بلا حمص، جائزة يتمنى محمد صلاح الحصول عليها ليحقق الرقم القياسي

تمنى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، الفوز بجائزة رابطة الكتاب الإنجليزية مرة أخرى الموسم القادم من أجل أن يحمل الرقم القياسي للجائزة.

بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن

فرحة غامرة ومشاعر فوق الوصف عبرت عنها الفنانة هالة صدقي احتفالًا بخروج المخرج عمر زهران من محبسه، بعد قضاء نصف مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".

مصر للطيران تنظم اليوم 16 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تواصل شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم الجمعة، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 16 رحلة جوية بواقع: 6 رحلات القاهرة - جدة، و9 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، و1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.

ياسر ريان عن تخطي بيراميدز عقبة صن داونز: ما يعملش زي الأهلي وينسى سيراميكا

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة بيراميدز ضد صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

على طريقة حماس، قوات روسية تحرر بلدة في دونيتسك بعملية مباغتة باستخدام الدراجات النارية

على طريقة حماس وهجومها المباغت في 7 أكتوبر على إسرائيل، نجحت قوات المشاة المؤللة في مجموعة "الوسط" بـالجيش الروسي في تحرير بلدة بجمهورية دونيتسك، بعملية مباغتة اعتمدت على استخدام الدراجات النارية وأربكت العدو وأفقدته القدرة على التصدي.

اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)

تحاول قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية، السيطرة على حريق مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي خلف مصنع كوكي وأمام كمين الروبيكي، الواقعة بين مدينة بدر والعاشر من رمضان.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا حسم اللقب بالدوري الإيطالي

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم أبرزها مواجهة نابولي ضد كالياري وانتر ميلان مع كومو في الجولة الأخيرة الحاسمة للقب الدوري الإيطالي ومواجهة النصر ضد العين فى الدوري الإماراتي.

وصلت إلى النيابة، تطورات جديدة في أزمة مهندس زراعي وابنتي الفنان نور الشريف بسبب صفقة أرض

تواصل النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد التحقيق في بلاغ مقدم من مهندس زراعي ضد ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، بشأن نزاع مالي متعلق بصفقة بيع قطعة أرض بمنطقة الهرم، قال إنها لم تكتمل رغم سداده عربونًا قيمته مليون جنيه.

أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى

ذكرت وثيقة قضائية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامًا لإلياس رودريجيز المشتبه به في إطلاق النار على موظفين اثنين من السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن بالقتل العمد من الدرجة الأولى.

رد الجميل، رئيس المقاولون يعلن مدرب الفريق بعد التأهل للدوري الممتاز

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب استمرار محمد مكي وجهازه الفني المعاون في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

صداع وبقع داكنة أبرز مخاطرها، دراسة مثيرة: استخدام العطور ضار بصحتك والسر في الأوزون

توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام العطور أو مرطب الجسم المعطر قد يكون ضارًّا بالصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.