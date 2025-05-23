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أخبار مصر

مصر للطيران تنظم اليوم 16 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

حجاج، فيتو
حجاج، فيتو

 تواصل شركة  مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم الجمعة، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 16 رحلة جوية بواقع: 6 رحلات القاهرة - جدة، و9 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، و1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.

ويأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والتضامن والسياحة وقرعة الإسكندرية والمنوفية والبحيرة وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، وتضامن الجيزة والسويس والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وحجاج دولة مالي.

ونظمت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري أمس الخميس الموافق، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

 

جدول رحلات مصر للطيران 

وتأتي تلك الرحلات كالآتي:
7 رحلات القاهرة - جدة  
5 رحلات القاهرة - المدينة المنورة  
1 رحلة القاهرة - الطائف
1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.


ويأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس الشيوخ والنواب والقليوبية ومطروح وتضامن القاهرة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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