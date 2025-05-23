وصلت إلى النيابة، تطورات جديدة في أزمة مهندس زراعي وابنتي الفنان نور الشريف بسبب صفقة أرض

تواصل النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد التحقيق في بلاغ مقدم من مهندس زراعي ضد ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، بشأن نزاع مالي متعلق بصفقة بيع قطعة أرض بمنطقة الهرم، قال إنها لم تكتمل رغم سداده عربونًا قيمته مليون جنيه.

اتفاق مبدئي على شراء أرض

بحسب ما ورد في أقوال المهندس أمام النيابة، فقد تم الاتفاق بينه وبين ابنتي الفنان الراحل على شراء قطعة أرض مقابل 32 مليون جنيه، ودفع بموجب هذا الاتفاق مبلغ مليون جنيه كمقدم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية لاستلام الأرض.

تعثر في التنفيذ دون استرداد العربون

وذكر مقدم البلاغ أن الصفقة لم تستكمل لأسباب غير محددة، كما لم ترد إليه قيمة العربون الذي سدده، ما دفعه لتحرير محضر رسمي يحمل وصف "إثبات حالة"، دون توجيه اتهام مباشر إلى الطرفين.

توثيق الموقف القانوني

أوضح المهندس أنه لجأ إلى تحرير المحضر كإجراء احترازي لحفظ حقوقه المالية حال تعذر الوصول إلى تسوية أو استكمال عملية البيع، كما أكد في أقواله أمام النيابة أنه لا يتهم أي طرف بارتكاب جريمة، وإنما يسعى لإثبات موقفه فقط أمام الجهات المختصة.

النيابة تستكمل الاستماع للطرف الأول

وأصدرت النيابة العامة قرار باستدعاء ابنتي الفنان نور الشريف لسماع أقوالهما، تمهيدًا للبت في مدى وجود شبهة قانونية أو خلاف مدني يمكن حله بالطرق الودية أو القضائية.

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