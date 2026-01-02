الجمعة 02 يناير 2026
محافظات

وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات أول أيام العام الجديد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة مع مدير مستشفى دمياط العام
مساء أول أيام العام الجديد، ومع تساقط الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، أجرى الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة مفاجئة على مستشفيات المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ، في ظل ظروف الطقس السيئ التي قد تؤثر على حركة المواطنين وحالات الطوارئ.


زيارة مستشفيات رأس البر ودمياط وكفر البطيخ


وانطلقت الجولة في التاسعة مساء واستمرت حتى الواحدة صباح اليوم، وشملت المرور على مستشفى رأس البر المركزي، ثم مستشفى دمياط العام، واختتمت بزيارة مستشفى كفر البطيخ المركزي. 

وتهدف هذه الجولة إلى التأكد من جاهزية المستشفيات خلال فترات الذروة والمناسبات، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين رغم صعوبة الطقس.
 

تفقد الطواقم الطبية وأقسام الطوارئ


وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة مباشرة تواجد الأطباء والتمريض والأطقم الطبية في مواقعهم، وتأكد من انتظام العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، ومراجعة دفاتر النوبتجيات، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة دون أي تقصير.

وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات
وكيل وزارة الصحة بدمياط في زيارة مفاجئة للمستشفيات ليلا
توافر الأدوية والمستلزمات الطبية


كما راجع عبد الخالق توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وجاهزية أقسام العناية المركزة والطوارئ، مؤكدا على أهمية سرعة التعامل مع الحالات الطارئة لتفادي أي مخاطر صحية قد تنتج عن الظروف الجوية.


التزام كامل بمعايير الجودة والتعامل الإنساني


وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن خطة المديرية للمتابعة الدورية، مشددًا على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والانضباط والتعامل الإنساني مع المرضى، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة لأبناء دمياط في أول أيام العام الجديد رغم الطقس السيئ.

 

 

الجريدة الرسمية
