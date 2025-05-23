رد الجميل، رئيس المقاولون يعلن مدرب الفريق بعد التأهل للدوري الممتاز

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب استمرار محمد مكي وجهازه الفني المعاون في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وأكد رئيس المقاولون أن القرار جاء تقديرًا لما قدمه من عمل فني متميز وجهود واضحة ساهمت في تحقيق العودة السريعة إلى دوري الأضواء.

وأشار رئيس المقاولون العرب، في تصريحات تليفزيونية أن الفريق تمكن هذا الموسم من الوصول إلى توليفة قوية ومتجانسة من اللاعبين، جمعت بين عناصر الخبرة والشباب، وهو ما ساهم في الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية أعادت الثقة إلى جماهير النادي.



وشدد في تصريحاته بأن إدارة النادي تسعى لتحقيق مركز متقدم في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن طموحات المقاولون العرب لا حدود لها، وأن العمل سيستمر بوتيرة عالية لتحقيق الأهداف المرسومة.

وواصل رئيس نادي المقاولون العرب، على أهمية الاعتماد على قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن النادي بدأ يجني ثمار الاستثمار في المواهب الشابة التي أصبحت ركيزة أساسية في دعم الفريق الأول.



وأتم بأن قطاع الناشئين بالنادي استعاد هيبته ومكانته، وأصبح بمثابة منجم ذهب، يضخ العناصر المميزة التي تملك القدرة على صناعة الفارق داخل الملعب، وهو ما ظهر بوضوح خلال الموسم الحالي.

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