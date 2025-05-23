ياسر ريان عن تخطي بيراميدز عقبة صن داونز: ما يعملش زي الأهلي وينسى سيراميكا

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة بيراميدز ضد صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "أتمنى تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا، جميع الجماهير المصرية شجعت الإسماعيلي في نهائي إفريقيا".

وأضاف: "لا بد أن يبادر بيراميدز بالهجوم ضد صن داونز في جنوب إفريقيا، الأجواء هناك ستكون صعوبة للغاية والفريق عليه الاستفادة من تجارب الأهلي والزمالك السابقة".

واختتم حديثه قائلًا: "يورشيتش مدرب كبير ونجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والكأس بالإضافة للمنافسة على الدوري، وعلى بيراميدز أن ينسى مباراة سيراميكا كليوباترا ويركز على نهائي دوري الأبطال فقط".

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على إستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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