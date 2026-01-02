دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

18 حجم الخط

دعاء الجمعة من الهدايا الأسبوعية والمنح الربانية التي أعطاها الله لهذه الأمة هي إجابة الدعاء في يوم الجمعة.

يوم الجمعة يوم عظيم في الإسلام وقد دلت العديد من الأحاديث النبوية علي فضله كما أن يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين يرجون فيه من الله قبول الاعمال ومن ثم كانت هدية الله الطائعين هو قبول دعائهم في ساعة الإجابة من يوم الجمعة.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء صباح يوم الجمعة المستجاب بإذن الله.

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب بإذن الله

فضل الدعاء

من المعروف أن الدعاء عبادة عظيمة؛ وأنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين) وعن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الدعاء هو العبادة ثم قرأ الآية " رواه الترمذي،

شروط وآداب الدعاء

لقد حكى لنا القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الأنبياء أجاب الله دعاءهم وحصل مقصودهم وذلك لأنهم التزموا بآداب الدعاء ومنها حسن الظن بالله تعالى، واليقين بأن الله يجيب دعوة من دعاه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ " رواه الترمذي، واليقين وحسن الظن بالله سسبا ن في اعتقاد الإنسان أن الله سيستجيب دعاءه.



ومن آداب الدعاء أيضا أنه لا ينبغي الاستعجال في إجابة الدعاء؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي، فلم يستجب لي" متفق عليه، وفي رواية لمسلم: "قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء".



- ومن المعلوم أن تأخر إجابة الدعاء أو عدم الإجابة بالمرة، ق. يصيب الإنسان بالضيق واليأس وهي من الأمور المنهي عنها ولابد المسلم أن يدرك ويعتقد أن تأخر الإجابة هذا خير للداعي؛ لأن الله حكيم وأعلم بما يصلح لعباده، وهذا من حسن الظن بالله، أن نعتقد أن الله أراد بنا خيرا وإن لم يجب دعاءنا، ومن ذلك الخير قوله صلى الله عليه وسلم: "ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذًا نكثر، قال: الله أكثر" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: "أو يدخر له من الأجر مثلها".





ساعة الإجابة

رجح العلماء أن ساعة الإجابة بعد عصر يوم الجمعة فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال الشيخ الألباني: صحيح.

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: أنا أعلم بتلك الساعة فقلت: أخبرني بها ولا تضنن بها علي، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فقلت: كيف تكون بعد العصر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى، قال: فهو ذاك. قال الشيخ الألباني: صحيح

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب بإذن الله

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب بإذن الله

اللهم في يوم الجمعة، احفظ لي والديّ، واغفر لهما، وارزقهما الصحة والعافية وطول العمر في طاعتك.نسخ الدعاء

اللهم اجعل يومي هذا شاهدًا لي لا علي، وارضَ عني واغفر لي فيه ما قدمت وما أخرت.نسخ الدعاء

اللهم في يوم الجمعة، لا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته.نسخ الدعاء

اللهم اجعل يوم الجمعة فاتحة خير وبركة ورزق وفرج لكل من ضاقت به دنياه.نسخ الدعاء

اللهم إنّي أسألك في هذا اليوم المبارك أن تكتب لي الخير حيث كان، وأن ترضيني بما قسمته لي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.