سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع البسلة والملوخية

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 2 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 2  يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 8.5 جنيه و12 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 23 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 12 و15 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

