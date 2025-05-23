أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى

ذكرت وثيقة قضائية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامًا لإلياس رودريجيز المشتبه به في إطلاق النار على موظفين اثنين من السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن بالقتل العمد من الدرجة الأولى.

واتُّهم رودريجيز أيضًا بقتل مسؤولين أجانب والتسبب بالوفاة باستخدام سلاح ناري واستخدام السلاح في جريمة عنف، بحسب الوثيقة التي نقلتها وكالة أنباء "رويترز".

وشهدتِ العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، هجومًا هو الأول من نوعه على المتحف اليهودي، أسفر عن مقتل الموظفين الإسرائيليين.

وهتف المشتبه به عند اعتقاله "فلسطين حرة. فلسطين حرة"، فيما قال محققون إنه قال: "فعلتُ ذلك لأجل غزة ".

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