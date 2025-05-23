الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا حسم اللقب بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان،فيتو
إنتر ميلان،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم أبرزها مواجهة نابولي ضد كالياري وانتر ميلان مع كومو في الجولة الأخيرة الحاسمة للقب الدوري الإيطالي ومواجهة النصر ضد العين فى الدوري الإماراتي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس ضد فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو ضد إنتر – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD    

نابولي ضد كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإمارات والقنوات الناقلة  

النصر ضد العين – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبي الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مباريات الدوري الإسباني مباريات الدوري الإيطالي النصر والعين نابولي وكالياري

مواد متعلقة

مش عايز يطلع من المولد بلا حمص، جائزة يتمنى محمد صلاح الحصول عليها ليحقق الرقم القياسي

سعره مليون دولار، صراع المصري وسيراميكا لضم بن حمودة

ثنائي الأهلي الأجنبي يقتربان من زد

فوز وحيد للسماوي، تاريخ مواجهات بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا

جبر وحارس صن داونز يلتقطان صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لدوري الأبطال

موعد مباراة الزمالك والترجي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد والقناة الناقلة

صراع المربع الذهبي في الدوري.. منافسة شرسة بين هذه الأندية على تذكرة الكونفدرالية.. لقاء مصيري بين المصري والبنك.. وسيراميكا يراقب

موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان في نصف نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد

الأكثر قراءة

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت في اليونان

وصلت إلى النيابة، تطورات جديدة في أزمة مهندس زراعي وابنتي الفنان نور الشريف بسبب صفقة أرض

اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)

مصرع وإصابة 13 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ملوي بالمنيا

رد الجميل، رئيس المقاولون يعلن مدرب الفريق بعد التأهل للدوري الممتاز

رقبتنا سدادة، محمد رمضان يعلن دفع 26 مليون جنيه لـ MBC تنفيذا لحكم قضائي

هجوم صاروخي على إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق

ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لوكا مودريتش بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية