مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا حسم اللقب بالدوري الإيطالي

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم أبرزها مواجهة نابولي ضد كالياري وانتر ميلان مع كومو في الجولة الأخيرة الحاسمة للقب الدوري الإيطالي ومواجهة النصر ضد العين فى الدوري الإماراتي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس ضد فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو ضد إنتر – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

نابولي ضد كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإمارات والقنوات الناقلة

النصر ضد العين – الساعة 6:45 مساء على قناة أبو ظبي الرياضية

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