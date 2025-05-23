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حوادث

اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)

حريق مصنع بالروبيكي
حريق مصنع بالروبيكي والمطافئ تحاول السيطرة، فيتو

تحاول قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية، السيطرة على حريق مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي خلف مصنع كوكي وأمام كمين الروبيكي، الواقعة بين مدينة بدر والعاشر من رمضان.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اشتعال الحريق وقال متابعون: "سلم يا رب، استرها من عندك يا رب، حريق كبير بمصنع بمنطقة الروبيكي خلف مصنع كوكي وأمام كمين الروبيكي".

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسلالم وخراطيم مياه  للسيطرة على الحريق لمنع امتداده للمصانع المجاورة. 

 

ويواصل قوات البحث الجنائي فرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداده.

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بالعاشر من رمضان كمين الروبيكي بمديرية امن الشرقية

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