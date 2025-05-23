الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

على طريقة حماس، قوات روسية تحرر بلدة في دونيتسك بعملية مباغتة باستخدام الدراجات النارية

قوات روسية، فيتو
قوات روسية، فيتو

على طريقة حماس وهجومها المباغت في 7 أكتوبر على إسرائيل، نجحت قوات المشاة المؤللة في مجموعة "الوسط" بـالجيش الروسي في تحرير بلدة بجمهورية دونيتسك، بعملية مباغتة اعتمدت على استخدام الدراجات النارية وأربكت العدو وأفقدته القدرة على التصدي.


وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن جنود الفوج 33 للمشاة المؤللة التابع للجيش الثامن ضمن مجموعة "الوسط" نفذوا عملية تحرير بلدة نوفولينوفكا بنجاح، مشيرا إلى أن استخدام مجموعات الهجوم للدراجات النارية أسهم في تحقيق مفاجأة تكتيكية كاملة للقوات الأوكرانية.

وقبيل التقدم، قامت القوات الروسية بتمهيد مدفعي مكثف للمواقع الأوكرانية التي تم استطلاعها مسبقا. وعند ظهور أي مقاومة، كانت الضربات الدقيقة بقنابل الإسقاط والطائرات المسيرة تُوجه فورا لتحييد التهديدات. وقد أدت هذه الضربات في عدة مواقف إلى إجبار مجموعات أوكرانية كاملة على الانسحاب من مواقعها.

وكشف البيان عن واقعة بارزة حيث اضطر 12 عسكريًّا أوكرانيًّا إلى الخروج من مخبئهم والتراجع إلى أطراف البلدة بعد تعرض موقعهم لضربة دقيقة.

من جانبه، شارك المقاتل مراد حاجي كوربانوف، أحد أفراد وحدة الاقتحام، تفاصيل العملية قائلا: "تقدمنا على الدراجات النارية بمعدل شخصين لكل دراجة، وكنا 18 فردًا في المجموعة. قمنا بتطهير الشوارع الرئيسية الثلاثة لعزل القوات الأوكرانية، ثم ترجلنا وتجمعنا لتثبيت المواقع. بعد ذلك، حددنا نقاط العدو النارية واقتحمناها بنجاح. لم نتعرض لأي خسائر بشرية، حتى الإصابات كانت معدومة، فقد سارت كل التفاصيل بدقة متناهية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت رسميًّا عن تحرير بلدة نوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية يوم 19 مايو الجاري.

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