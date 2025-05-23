الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت في اليونان

هزة أرضية جديدة تضرب
هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت، فيتو

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر ضربت جزيرة كريت في اليونان.

وقال المركز إن الهزة وقعت على عمق 60 كيلومترًا وعلى بعد ٧٨ كم شمال شرق مدينة هيراكليون.

وشهدت جزيرة كريت اليونانية في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس زلزالًا بحريًّا قويًّا بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وذلك وفق ما أعلنته السلطات الجيولوجية اليونانية.

ووقعت الهزة على بُعد 48 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة كاسوس، إحدى الجزر الواقعة بالقرب من كريت، ما دفع السلطات المختصة إلى إصدار تحذيرات فورية من احتمال وقوع موجات مدٍّ بحري (تسونامي) تهدد المناطق الساحلية.

وبحسب ما صدر عن وزارة التغير المناخي والحماية المدنية، فقد تم دعوة السكان والسياح إلى "الابتعاد فورا عن المناطق الساحلية" والتوجه إلى أماكن مرتفعة تحسبا لأمواج مدّية خطيرة، خاصة في منطقة كاسوس.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الاورومتوسطي لرصد الزلازل هزة أرضية جزيرة كريت في اليونان السلطات الجيولوجية اليونانية جزيرة كاسوس تسونامي وزارة التغير المناخي والحماية المدنية

الأكثر قراءة

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت في اليونان

يمكن يكون آخر فيديو ليا، خالد يوسف يصدم جمهوره في بث مباشر

مصرع وإصابة 13 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ملوي بالمنيا

اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)

ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية

رقبتنا سدادة، محمد رمضان يعلن دفع 26 مليون جنيه لـ MBC تنفيذا لحكم قضائي

رد الجميل، رئيس المقاولون يعلن مدرب الفريق بعد التأهل للدوري الممتاز

مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لوكا مودريتش بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية