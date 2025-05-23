هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت في اليونان

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر ضربت جزيرة كريت في اليونان.

وقال المركز إن الهزة وقعت على عمق 60 كيلومترًا وعلى بعد ٧٨ كم شمال شرق مدينة هيراكليون.

وشهدت جزيرة كريت اليونانية في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس زلزالًا بحريًّا قويًّا بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وذلك وفق ما أعلنته السلطات الجيولوجية اليونانية.

ووقعت الهزة على بُعد 48 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة كاسوس، إحدى الجزر الواقعة بالقرب من كريت، ما دفع السلطات المختصة إلى إصدار تحذيرات فورية من احتمال وقوع موجات مدٍّ بحري (تسونامي) تهدد المناطق الساحلية.

وبحسب ما صدر عن وزارة التغير المناخي والحماية المدنية، فقد تم دعوة السكان والسياح إلى "الابتعاد فورا عن المناطق الساحلية" والتوجه إلى أماكن مرتفعة تحسبا لأمواج مدّية خطيرة، خاصة في منطقة كاسوس.

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