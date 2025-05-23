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ثقافة وفنون

بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن

هالة صدقي وعمر زهران،
هالة صدقي وعمر زهران، فيتو

فرحة غامرة ومشاعر فوق الوصف عبرت عنها الفنانة هالة صدقي احتفالًا بخروج المخرج عمر زهران من محبسه، بعد قضاء نصف مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".

 

هالة صدقي وعمر زهران

وعبَّرت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بعودته إلى منزله، مؤكدة ثقتها بأخلاقه ونزاهته، في وقت لا تزال القضية قيد النظر أمام محكمة النقض.

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعها بالمخرج عمر زهران، معلقة: مبروك لصديقي وعزيزي عمر زهران، ألف حمد الله على السلامة، النهارده أول يوم هعرف أنام.

وأضافت: افتح شبابيك للفرحة، لكل اللي بيحبوك، ولكل اللي زعلوا علشانك، ولكل اللي واثقين من أخلاقك ونزاهتك.

رسالة دعم وكشف للوجوه الحقيقية

وأكدت أن محنته كانت فرصة لكشف الوجوه الحقيقية من حوله، قائلة: انتصرت بحب الناس، وعدم تصديقهم لأي تفاهات لتشويه سمعتك. فرصة تعرف مين الصديق ومين الحقير، ومين الوفي ومين اللي بيدّعي. وختمت قائلة: صدقني حقك لسه هيرجع، وأتمنى الدنيا كلها تقولك مبروك.

 

صورة قديمة وذكريات مؤثرة

أشارت صدقي إلى أن الصورة التي نشرتها تحمل ذكرى خاصة، وعلّقت قائلة: "ممكن تكون مش فاكر الصورة دي، كان فيها معانا ناس، بس اتقصوا من حياتنا، وخسروا أوفى أصدقاء، وكسبنا صدقنا".

 

الإفراج عن عمر زهران بعد قضاء نصف المدة

غادر المخرج عمر زهران، مسار أمس الخميس، قسم شرطة الدقي عقب انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. 

 

الطعن لا يزال قيد النظر أمام النقض

رغم الإفراج، لا تزال القضية منظورة أمام محكمة النقض، التي قررت حجز الطعن المقدم من هيئة دفاع زهران للنطق بالحكم في جلسة 18 يونيو المقبل. 

ويستند الطعن إلى ما وصفه الدفاع بـ"قصور في الحكم الابتدائي وخلل في التسبيب وتطبيق القانون".

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سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي المخرج خالد يوسف المخرج عمر زهران الفنانة هالة صدقي

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