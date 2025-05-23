يا تلحق يا متلحقش، اليوم آخر موعد لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025

تغلق هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة، باب الحجز المسبق للسفر على القطارات بكل الخطوط التي تعمل فى فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك خدمات الحجز بشكل مسبق – قبل السفر بـ 14 يومًا.

ويتاح اليوم حجز تذاكر السفر يوم 2025/06/6، حيث يتم قطع التذاكر اليوم 2025/05/23، وهو آخر أيام الحجز على القطارات اليومية فى فترة العيد، ويتم إتاحة الحجز للمسافرين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

وتستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات المجدولة الحالية خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 حتى يوم 16 / 6 / 2025 لتخفيف الازدحام وخدمة جمهور الركاب.

كما تتيح الهيئة عدد من الطرق المختلفة لـ حجز تذاكر السفر تيسيرًا على جمهور الركاب، كالتالي:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة اضغط هنا

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهى:- ( فورى - أمان - ضامن - ماجيك باى - خدماتى - أو باى - طلقة - كاش كول -....... ).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى “ TVM ” الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

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