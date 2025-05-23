الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية

السودان، فيتو
السودان، فيتو

استنكرت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، "القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على السودان"، معتبرة إياها شكلًا من أشكال الابتزاز السياسي.


وقالت الحكومة السودانية، في بيان لها، إن "قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأمريكية مع قضايا البلاد".


وأضاف البيان أن "ما صدر عن واشنطن من عقوبات هي اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز وتزييف الحقائق"، متابعا: "واشنطن دأبت على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار".

وأكدت الحكومة السودانية، أن "عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية،استهدفت الجيش بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة".

وأمس الخميس زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن "أمريكا خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وتعتزم فرض عقوبات عليه بعد إخطار الكونجرس بمدة 15 يوما".


وقالت بروس، في بيان لها، إن العقوبات تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط القروض الحكومية الأمريكية"، موضحة أنه من المتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بحلول يوم 6 يونيو المقبل أو في وقت قريب منه.

في وقت سابق، أعلن الجيش السوداني اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر مليشيا "الدعم السريع".

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