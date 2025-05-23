رقبتنا سدادة، محمد رمضان يعلن دفع 26 مليون جنيه لـ MBC تنفيذا لحكم قضائي

أعلن الفنان محمد رمضان تنفيذه حكمًا قضائيًّا نهائيًّا يُلزمه بسداد مبلغ مالي ضخم لمصلحة شبكة قنوات MBC، في إطار نزاع قضائي استمر سنوات.

وقال رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" و"فيس بوك"، إنه سدَّد 26 مليون جنيه لمصلحة القناة، إضافة إلى 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية.

وأضاف رمضان في منشوره: تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهارده بسدادي 26 مليون جنيه إلى MBC، و9 ملايين جنيه رسوم قضائية، مستغربًا غياب التغطية الإعلامية لهذا الحدث، وتساءل: ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع العامة والخاصة والحكومية؟ هل لأن ده خبر إيجابي؟.

وأوضح أن الشبكة لم تطالبه مباشرة بالسداد، وإنما فوجئ بالحكم، مضيفًا: الحمد لله رقبتنا سدادة.

تفاصيل الحكم القضائي

تعود جذور القضية إلى عام 2023، عندما أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمًا لمصلحة شركة MBC ستوديوز، إحدى شركات مجموعة MBC، بإلزام محمد رمضان برد ما يزيد على 13.5 مليون جنيه، إلى جانب 5 ملايين جنيه تعويضًا عن إخلاله ببنود عقد فني حصري.

وبحسب حيثيات الحكم، فقد وقع رمضان عقدًا مع MBC بتاريخ 14 يونيو 2015، وبدأ تنفيذه فعليًا في أكتوبر 2016، مقابل أجر إجمالي يبلغ 115 مليون جنيه، تسلم من المبلغ 13.4 مليون جنيه تقريبًا كمقدم. ونص العقد على تقديمه أعمالًا فنية حصرية خلال أعوام 2017، 2019، و2020.

لكن المحكمة رأت أن رمضان لم يلتزم بالاتفاق، وشارك بأعمال تلفزيونية مع جهات منافسة خلال عامي 2018 و2019، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا ببنود العقد.

وفي مرحلة التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بفسخ التعاقد، وإلزامه برد 12.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضرائب بقيمة 717 ألف جنيه، وفوائد قانونية بنسبة 5%. ورُفضت دعوى فرعية كان قد تقدم بها رمضان.

زيادة مبلغ التعويض

عند الاستئناف، طالبت MBC بزيادة مبلغ التعويض، بينما دفع رمضان بأن خدمته العسكرية في عام 2017 حالت دون التزامه بالعقد.

لكن المحكمة رفضت دفاعه، وأيدت الحكم مع تعديله ليشمل رد 13.351 مليون جنيه، وتعويضًا إضافيًا قدره 5 ملايين جنيه، معتبرة أن الشركة تضررت ماديًا نتيجة التزام رمضان مع جهات أخرى.

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