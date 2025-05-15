أخبار الفن اليوم: أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن نشر وثيقة رسمية غدا لحسم زواج العندليب.. وآخر تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن نشر وثيقة رسمية غدا تحسم الجدل حول قصة زواج العندليب.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أنها ستعلن غدا عن مستند يكشف حقيقة زواج العندليب عبر صفحاته الرسمية الخاصة بالعائلة.

أعلنت المنتجة ندى السبكي تعاقد الفنانة ياسمين رئيس على المشاركة في بطولة فيلم الست لما للنجمة يسرا، والذي يتواصل تحضيراته تمهيدًا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، حيث تستمر عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.





خطف الفنان اللبناني مجدي مشموشي الأنظار في مسلسل “آسر”، حيث يجسد شخصية “غازي” والد “حياة” (باميلا الكيك) و”ناي” (زينة مكي)، ويُعد المحرك الخفي للأحداث، والعقل المدبر لثالوث الانتقام ضد “مجد” الذي تحوّل لاحقًا إلى “آسر” والذي يجسد شخصيته الفنان باسل خياط.

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية: إن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أجرى عملية بسيطة في الفم، متابعا بأنه أصبح بصحةً جيدة في الوقت الحالي.

يشهد الجناح المصري بسوق كان للأفلام (Marché du Film) خلال الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي (13–24 مايو 2025) حدثًا فريدًا يتمثل في تدشين تعاون تاريخي بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، وذلك ضمن احتفالات مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين.

يقدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة الليلة من برنامج واحد من الناس، في ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام.

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: إن والده يتمتع بصحة جيدة ويقضي أوقاته مع الأسر، مشيرا إلى أنه عندما ذهبوا لصرف معاش تفاجئ من التأمينات أنهم أوقفوا صرفه بطلبً من الأحوال المدنية لحين التأكد من أنه على قيد الحياة.







يحيي الفنان محمد عبده حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 9 يونيو المقبل.

ضمن المشاركة الاستثنائية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، شارك الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، اليوم في جلسة نقاشية بارزة بعنوان "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي"، والتي أقيمت على المسرح الرئيسي بقصر المهرجانات.





كشف الفنان خالد الصاوي عن مروره بأزمة نفسية حادة عقب فشل فيلم جمال عبد الناصر، الذي كان يُعوّل عليه كثيرًا كفرصة مفصلية في مسيرته الفنية.

سيكون محبو ومتابعو مسلسل بريستيج على موعد اليوم الخميس مع عرض آخر حلقتين من العمل، حيث سيتم الكشف من خلالهما عن هوية قاتل تامر الجمال (أحمد داود) في أول حلقة من المسلسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.