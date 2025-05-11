القناة الوثائقية تطرح بروموهات فيلم "الزعيم رحلة عادل إمام"

طرحت القناة الوثائقية بروموهات لفيلمها المنتظر “الزعيم.. رحلة عادل إمام”، ويتناول العمل كواليس تعرض لأول عن حياة الزعيم عادل إمام الحافلة بالإنجازات والنجاحات فى السينما والدراما.



وظهر في البروموهات ضيوف عاصروا النجم الكبير في مشواره الفني وشاركوه بطولات غالبية أعماله السينمائية، منهم يسرا ولبلبة وإسعاد يونس وشيريهان وإلهام شاهين وخالد الصاوي وشريف منير.

وظهر الضيوف الذين شاركوا في الفيلم الوثائقي المنتظر عرضه عبر شاشة الوثائقية (الزعيم.. رحلة عادل إمام)، وهم يتحدثون عن علاقتهم بالزعيم عادل إمام ومكانته الفنية الكبيرة في عالم الفن.

برومو فيلم الزعيم

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