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ثقافة وفنون

بصوت يهز القلوب، محمد عبده يتألق في حفله بدار الأوبرا بعد غياب 3 سنوات (فيديو)

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

تألق فنان العرب محمد عبده بحفلته الاستثنائية بمصر التي أقيمت في دار الأوبر المصرية تحت شعار “ليلة طلال”، وذلك احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال". 

 

حفل محمد عبده في دار الأوبرا 

وتألق “عبده” خلال الحفل بصوت يهز القلوب من خلال غنائه لعدد من الأغاني ومنها “خذ فؤادي ويا جنة الدنيا” وغيرهم.

وكان قد قال عبده في تصريحات لقناة روتانا: الموسيقار طلال هو من الرواد في عالم الموسيقى، له أكثر من 25 سنة أو 30 سنة يلحن ونحن نغني له، فهو من المخضرمين.

أضاف فنان العرب: الموسيقار طلال نجوميته ساطعة في كل البلدان العربية، وأبرز ما يميزه هو أنه يقدم السهل الممتنع، الموسيقى التي بها خفة وطرب وتلائم الزمن.

وفي وقت سابق قدم فنان العرب محمد عبده جلسة استثنائية في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

وشدا محمد عبده خلال الجلسة بباقة من أجمل أغنياته مثل “لي ثلاثة أيام”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

 

حفل محمد عبده في فبراير الكويت

في جانب آخر، كان قد شارك الفنان محمد عبده أيضًا ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، وسط حضور جماهيري كبير.

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