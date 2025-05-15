الخميس 15 مايو 2025
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ثقافة وفنون

الموسيقيين تقرر تخفيض عقوبة رضا البحراوي وحمو بيكا

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش “رضا البحراوي”، بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.

وأضاف عبد الله أن مجلس التأديب قرر تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد التعهّد بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلًا.

وفي السياق ذاته، وافق النقيب العام ومجلس إدارة النقابة على الالتماس المقدم من حامل التصريح محمد محمود مصطفى “حمو بيكا”، وقرروا تخفيض مدة إيقافه من شهرين إلى شهر واحد، بعد تقدمه باعتذار رسمي وتعهد بعدم تكرار الأفعال المخالفة.

وأكدت المتحدث الرسمي في ختام البيان حرص النقابة الكامل على تطبيق القانون بروح من العدالة، ودعمها المستمر لأعضائها الملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ كرامة الفنان وتليق بدوره داخل المجتمع.

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رضا البحراوى المطرب رضا البحراوي إيقاف رضا البحراوي

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