ياسمين رئيس تتعاقد على فيلم "الست لما" أمام يسرا

أعلنت المنتجة ندى السبكي تعاقد الفنانة ياسمين رئيس على المشاركة في بطولة فيلم الست لما للنجمة يسرا، والذي يتواصل تحضيراته تمهيدًا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، حيث تستمر عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ياسمين رئيس، ماجد المصرى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس قدمت العام الماضى فيلمين الأول، "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ودارت أحداثه حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل.

ثانى الأفلام التي قدمتها ياسمين رئيس العام الماضى، "الهنا اللى أنا فيه" الذى تم عرضه فى شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.

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