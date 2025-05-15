غازي في مسلسل آسر، من هو الفنان مجدي مشموشي؟

خطف الفنان اللبناني مجدي مشموشي الأنظار في مسلسل “آسر”، حيث يجسد شخصية “غازي” والد “حياة” (باميلا الكيك) و”ناي” (زينة مكي)، ويُعد المحرك الخفي للأحداث، والعقل المدبر لثالوث الانتقام ضد “مجد” الذي تحوّل لاحقًا إلى “آسر” والذي يجسد شخصيته الفنان باسل خياط.

في هذا العمل يقدم مشموشي شخصية مليئة بالتناقضات، تجمع بين السلطة الأبوية والدهاء، وتشكل أحد الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها خيوط الحبكة الدرامية للمسلسل.

من هو غازي في مسلسل آسر؟

الفنان مجدي مشموشي هو نجم لبناني ولد عام 1965، كانت انطلاقته الفنية مع المخرج مارون بغدادي في فيلم خارج الحياة، وانطلق في عمله مؤسسا سيرة مهنية طويلة أثبت فيها موهبته وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة ومعقدة، وفرض اسمه بأدواره في أعمال هامة.

ومن أبرز أعماله مسلسلات الكاتب، وعصر الحريم، ومع الوقت، والقدر، وكريستال، وبيروت، وللموت، بالإضافة إلى دوره المميز في مسلسل صالون زهرة بجزأيه، والذي أضاف للعمل نكهة مميزة ولا تزال “لزمته" الشهيرة “منتوف يا دجاج” يحفظها الجمهور الذي تابع العمل، كما شارك في أعمال ذات طابع اجتماعي مثل دفعة بيروت وأولاد آدم.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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