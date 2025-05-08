الجمعة 09 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ترشيح ياسمين رئيس لمشاركة حسن الرداد بطولة فيلم طه الغريب

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

 

رشح المخرج عثمان أبو لبن، الفنانة ياسمين رئيس لبطولة فيلم “طه الغريب”، بدلا من الفنانة مي عمر التي اعتذرت عن العمل نظرًا لإنشغالها باعمال فنية أخرى.

الفنانة ياسمين رئيس

وكشف مصدر مقرب من ياسمين أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بالمشاركة في بطولة العمل، كما أن عثمان أبو لبن قد رشخ عدد آخر من النجمات، حتى يتمكن من البدء في تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة.

فيلم طه الغريب

ويعد فيلم طه الغريب من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السينماريو وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر، بمشاركة الفنان حسن الرداد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لإنشغال الرداد بتصوير مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل عقبال عندكوا

يذكر أن مسلسل “عقبال عندكوا” كان من بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإنتاج أحمد السبكي

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طه الغريب مي عمر ياسمين رئيس

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