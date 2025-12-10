"اتنين غيرنا" آسر يس يدخل ديكورات الحزام الأخضر لتصوير المشاهد الخارجية

18 حجم الخط

يواصل الفنان آسر يس والفنانة دينا الشربيني تصوير عدد من المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، داخل ديكورات منطقة الحزام الأخضر ويستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع، وتنتقل بعدها أسرة العمل لديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.



قصة مسلسل اتنين غيرنا

وتدور أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" حول مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية منفصل عن زوجته، يتعرف بالصدفة على ممثلة مشهورة تلعب دورها دينا الشربيني تعاني في حياتها الخاصة، لتنشأ بينهما قصة تتطور إلى حب ولكنه يواجه العديد من الصعوبات، ويشارك في العمل بجانب آسر ياسين ودينا الشربيني كل من: صابرين النجيلي، وأحمد حسن، وياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وتسود حالة من التوتر داخل كواليس العمل، رغم الانتهاء من تصوير 15% من المشاهد، وأفاد مصدر داخل فريق عمل مسلسل "اتنين غيرنا" لـ"فيتو" بأن دينا الشربيني تقدمت بعد بدء التصوير بطلبات جديدة للشركة المنتجة، كان أبرزها رفع أجرها بنسبة 10% عن المبلغ المتفق عليه مسبقًا.

شروط دينا الشربيني في اتنين غيرنا

وذكرت مصادر من داخل فريق عمل مسلسل "اتنين غيرنا" أن آسر ياسين علم بشرط دينا الشربيني المتعلق بوضع اسمها على البوستر والتتر بشكل موازٍ لاسمه، وهو ما أثار غضبه داخل الكواليس ودفعه إلى مغادرة موقع التصوير مهددًا بالانسحاب نهائيًا من العمل.

ومن المقرر أن يصور الثنائي وصلة رومانسية بطريق المقطم بعد علاقة حب تجمعهما في العمل، وطلب آسر ياسين تعديل هذا المشهد داخل السيناريو اعتراضًا على ظهوره في مشهد رومانسي معها.

