الكشف عن هوية قاتل أحمد داود، عرض آخر حلقتين من مسلسل بريستيج اليوم

مسلسل بريستيج ، سيكون محبو ومتابعو مسلسل بريستيج على موعد اليوم الخميس مع عرض آخر حلقتين من العمل، حيث سيتم الكشف من خلالهما عن هوية قاتل تامر الجمال (أحمد داود) في أول حلقة من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 7 و8 من مسلسل بريستيج

ومن المقرر عرض آخر حلقتين من مسلسل بريستيج وهما الحلقتين 7 و8 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر عبر منصة يانجو بلاي بشكل حصري.

قصة مسلسل بريستيج

تدور أحداث المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل، ويتألف المسلسل من ثمان حلقات مشوقة.

أبطال مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

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