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ثقافة وفنون

حفل جديد لـ محمد عبده في عيد الأضحى

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي الفنان محمد عبده حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 9 يونيو المقبل.

 

ويقام الحفل في المنطقة الشرقية ويأتي ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى بالمملكة، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

 

 

ومؤخرا أحيا فنان العرب محمد عبده حفلا في دار الأوبرا المصرية تحت شعار “ليلة طلال”، وذلك احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال". 

 

حفل محمد عبده في دار الأوبرا 

وتألق “عبده” خلال الحفل بصوت يهز القلوب من خلال غنائه لعدد من الأغاني ومنها “خذ فؤادي ويا جنة الدنيا” وغيرهم.

 

وكان قد قال عبده في تصريحات لقناة روتانا: الموسيقار طلال هو من الرواد في عالم الموسيقى، له أكثر من 25 سنة أو 30 سنة يلحن ونحن نغني له، فهو من المخضرمين.

 

أضاف فنان العرب: الموسيقار طلال نجوميته ساطعة في كل البلدان العربية، وأبرز ما يميزه هو أنه يقدم السهل الممتنع، الموسيقى التي بها خفة وطرب وتلائم الزمن.

 

 

 

 

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