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ثقافة وفنون

خالد الصاوي: دخلت في اكتئاب بعد فشل فيلم "جمال عبد الناصر" ولجأت لطبيب نفسي

خالد الصاوي، فيتو
خالد الصاوي، فيتو

كشف الفنان خالد الصاوي عن مروره بأزمة نفسية حادة عقب فشل فيلم جمال عبد الناصر، الذي كان يُعوّل عليه كثيرًا كفرصة مفصلية في مسيرته الفنية. 

وأوضح الصاوي خلال تصريحات تلفزيونية أنه دخل في حالة من الاكتئاب استمرت لعدة أشهر، واضطر خلالها للجوء إلى طبيب نفسي للحصول على المساعدة.

وقال الصاوي: "اكتئبت جدًا بعد ما الفيلم مانجحش، لأني كنت منتظر فرصة عمري، ومبقتش عارف أنا السبب ولا الفيلم. قعدت 3 شهور مع الدكتور، وفي الآخر قالي خلينا صحاب أحسن، علشان أنت عامل زي الطوبة ومش عارف أخشلك من أي ناحية. قالي: ياعم عالج نفسك بنفسك وخلينا صحاب أحسن".

مشاركاته الأخيرة

يُذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشاركه في البطولة كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، ومنة فضالي. وقد تعرض المسلسل للعديد من الانتقادات الجماهيرية والنقدية على حد سواء.

كما شارك الصاوي في فيلم "سيكو سيكو"، إلى جانب عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، تارا عماد، وديانا هشام. والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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