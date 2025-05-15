في ذكرى ميلاد الزعيم، كواليس وأسرار رحلة عادل إمام في "واحد من الناس"

يقدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة الليلة من برنامج واحد من الناس، في ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام.

وخلال الحلقة يتحدث ٢٠ نجما عن ذكرياتهم مع عادل إمام في كواليس وأسرار تذاع لأول مرة، كما يذيع البرنامج لقاء سابق للزعيم مع الإعلامي عمرو الليثي يتحدث فيه عن والده ووالدته وأصعب اللحظات في حياته.

برنامج واحد من الناس

وتذاع حلقة الليلة من برنامج واحد من الناس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.

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