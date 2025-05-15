الخميس 15 مايو 2025
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ثقافة وفنون

في ذكرى ميلاد الزعيم، كواليس وأسرار رحلة عادل إمام في "واحد من الناس"

عادل إمام، فيتو
عادل إمام، فيتو

يقدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة الليلة من برنامج واحد من الناس، في ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام.

وخلال الحلقة يتحدث ٢٠ نجما عن ذكرياتهم مع عادل إمام في كواليس وأسرار تذاع لأول مرة، كما يذيع البرنامج لقاء سابق للزعيم مع الإعلامي عمرو الليثي يتحدث فيه عن والده ووالدته وأصعب اللحظات في حياته.

 

برنامج واحد من الناس

 

وتذاع حلقة الليلة من برنامج واحد من الناس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.

 

 

 

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عادل امام الفنان عادل إمام الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

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