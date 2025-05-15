الخميس 15 مايو 2025
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القومية للتأمينات تكشف تفاصيل توقف صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الفنان عبدالرحمن
الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
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تابعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بشأن توقف صرف المعاش الخاص بوالده.

وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة أن سبب الإيقاف كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة، وقد تم تداركها فورًا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.

ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم بوكيه ورد للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية، وتقديم الاعتذار الرسمي عمّا حدث.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على احترام وتقدير الرموز الوطنية والفنية، وتعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة.

وكان أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كشف عن إيقاف هيئة المعاشات لمعاش والده بسبب شائعات وفاته، وإصرار المؤسسة الحكومية على مقابلة الفنان بنفسه للتأكد من كونه على قيد الحياة.

وكتب أحمد أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ كانت تخرج من حين لآخر اشاعات عن وفاة والدي الفنان عبد الرحمن أبوزهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده”.

وتابع: “ ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي، ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست شائعات صحافة ومواقع صفراء”.

وأضاف نجل أبو زهرة: “أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث وهناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة”

وأكد أحمد أبو زهرة رفض طلبات هيئة المعاشات بحضور شخص غريب إلى منزلهم، فقال: “ طبعًا رفضنا أي حد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات، إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله أنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء وبدون ضجيج حوله”. 

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