أخبار مصر: بشرى سارة عن حالة الطقس، المستهدفين من قانون الإيجار القديم، حقيقة زواج يارا السكري والعوضي، وفاة أحد أشهر المصارعين الأمريكيين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الفرنسية، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تمت إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

علقت الفنانة يارا السكري على شائعة زواجها من الفنان أحمد العوضي، قائلة: "الإشاعة طلعت علشان هو قال هيتجوز بعد رمضان، وقالوا أنا العروسة".

ندّد الإليزيه بـ"حملة تضليل" على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطى المخدرات برفقة المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال رحلتهم عبر القطار إلى كييف، يوم 9 مايو.

اقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البريطاني توني بوليس لتولي منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي.

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر موعد للتقديم وسداد جدية حجز شقق ديارنا للاسكان المتوسط التى تطرحها في 15 مدينة جديدة، وذلك يوم الخميس المقبل 15 مايو.

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، وأبرزها منتخب مصر مع غانا في ربع النهائي.

نفى الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأنباء التي ترددت حول وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس بأن الحركة ستفرج عن الأسير "الأمريكي - الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، اليوم الإثنين.

أثار قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين المواطنين بشأن الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم.



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الحرب فى غزة وحشية.

حديث مطول وحكايات لا تنتهي سردها عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حوار له مع “الشرق الأوسط”، متحدثا عن كيفية التعامل مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، واصفا بأنه لم يكن سهلًا، خصوصًا أن الزعيم الليبي استقبله في البداية بوصفه "جاسوسًا أمريكيًا"، وراح يتحدث من دون أن ينظر مباشرة إليه.

تستمع اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، للمستأجرين.

توفي المصارع الشهير سابو، أحد أبرز نجوم اتحاد ECW للمصارعة العنيفة، والذي اشتهر أيضا بفترته مع WWE (اتحاد المصارعة العالمي الترفيهي)، عن عمر ناهز 60 عاما، وفق موقع PWInsider.

سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد انتهاء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة بمؤشرات إيجابية، الأمر الذي خفّف قلق المستثمرين وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

أظهر مقطع فيديو رصدته قناة "الإخبارية" السعودية، استعدادات شوارع العاصمة السعودية الرياض لـزيارة ترامب المرتقبة للمملكة.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عمليات نسف واسعة في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي يسيطر عليها بالكامل، بعد أن فصلها عن باقي مناطق القطاع، بمحور جديد أقامه على حدودها الشمالية، تزامنا مع غارات عنيفة شنها طيرانه على مناطق متفرقة.

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، تقديره الكبير للأهلي، واصفا إياه بأنه "أكبر الكيانات الكروية في قارة أفريقيا".

كشفت مصادر مطلعة عن خطة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لإغراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات.

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