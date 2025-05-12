الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

دونالد ترامب: الحرب في غزة وحشية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الحرب فى غزة وحشية.

وأضاف: “أنه يسعدني أن أعلن أن عيدان ألكسندر المواطن الأمريكي سيعود إلى عائلته، وأنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر التاريخي”، موضحا: “إطلاق سراح ألكسندر خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية”.

وأوضح: “آمل أن يكون إطلاق سراح عيدان ألكسندر أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي”.

 

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر


وكانت حركة حماس، قد قالت مساء أمس الأحد: إنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".


واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة".

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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