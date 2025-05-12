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ثقافة وفنون

يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)

يارا السكري وأحمد
يارا السكري وأحمد العوضي، فيتو

علقت الفنانة يارا السكري على شائعة زواجها من الفنان أحمد العوضي، قائلة: "الإشاعة طلعت علشان هو قال هيتجوز بعد رمضان، وقالوا أنا العروسة".

 

 

مشاهد رومانسية

وقالت يارا السكري خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية “dmc”: "إشاعة زواجنا انتشرت علشان أنا وجه جديد، وفي حاجة غريبة حصلت، أنه مفيش بيني وبينه مشاهد رومانسية في مسلسل فهد البطل، مشاهدنا مع بعض مجبورين على بعض، والناس بقت تاخد الفيديوهات وتحط لها مزيكا وأغاني رومانسية، حابين يشوفوا الاتنين دول مع بعض، والتركيبتين الغراب دول مع بعض".

يذكر أن مسلسل "فهد البطل"، من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي، وعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان.

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