الطماطم تواصل ارتفاعها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات

سعر الخضار اليوم الإثنين

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق.

بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر البامية من 55 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 18 جنيها. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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