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خارج الحدود

إعلام فلسطيني يعلن موعد الإفراج عن الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

الأسير عيدان ألكسندر،
الأسير عيدان ألكسندر، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس بأن الحركة ستفرج عن الأسير "الأمريكي - الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، اليوم الإثنين.

 

موعد الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر

وأضافت أن الإفراج سيتم في غضون الساعة 12 ظهرًا بتوقيت غزة.

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة"

 

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

 

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة". 

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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حركة حماس حماس عيدان ألكسندر الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر عيدان

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